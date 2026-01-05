Slušaj vest

Predrag Mijatović rekao je nedavno da će učiniti sve da klub zadrži Jovana Miloševića na proleće, a onda i da pokuša da ga otkupi od Štutgarta.

Mladi napadač Jovan Milošević nalazi se u Nemačkoj, gde se odazvao pripremama kluba sa kojim ima ugovor, iako je poručio pred polazak iz Beograda, da bi voleo da se vrati u Humsku.

Dao 16 golova tokom jeseni - Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nemci se pitaju za sve

Partizan se nada da će Jovan Milošević i na proleće biti prvi napadač kluba. Crno-beli imaju plan da produže pozajmicu centarfora za proleće, a onda i da otkupe njegov ugovor od Štutgarta. Navodno, Partizan je spreman da u junu plati čak 5.000.000 evra za Jovana Miloševića, piše Mocartsport.

Prošle zime u ovo vreme, Partizan je dogovorio jednogodišnju pozajmicu Jovana Miloševića od Štutgarta, ali bez prava otkupa. Deluje da je to bila greška, jer mladi fudbaler koji je prošao omladinsku školu Vojvodine eksplodirao u crno-belom dresu. U prvom delu sezone Milošević je postigao 16 golova u Superligi Srbije i kvalifikacijama UEFA tokom leta, uz pet asistencija. Ozbiljan učinak za momka koji ima samo 20 godina.

Čelnici Štutgarta zadovoljni su učinkom Jovana Miloševića u Partizanu i sada ga uslovljavaju da potpiše novi ugovor, pre bilo kakvih pregovora o njegovoj budućnosti i eventualnim izborom kluba u koji bi otišao na pozajmicu. Svesni su Nemci koliki profit bi im mogao doneti Jovan Milošević. Navodno su već imali ponudu vrednu 8.000.000 evra za njega.

Ko reskira, taj profitira - Predrag Mijatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mijatović objasnio plan

U Partizanu je potpredsednik kluba Predrag Mijatović spreman na rizik, pa je svoj plan izložio predsedniku Rasimu Ljajiću i ostalim članovima uprave. Želi da investira i plati 5.000.000 evra za Jovana Miloševića, iako je svestan da su Nemci ti koji odlučuju o sudbini mladog napadača.

Informacije, koje zasad nisu dobile zvaničnu potvrdu iz Humske, a tiču se moguće prodaje štopera Nikole Simića ove zime, govore da Partizan ima dve ponude za njega u vrednosti od 8.000.000 evra.

Sve zavisi od prodaje štopera

Ukoliko bi Partizan prodao Nikolu Simića za navedeni novac, jasno je da bi imao finansijska sredstva da skine suspenziju za transfere ove zime, uvedenu od strane FIFA, dok se ne isplati 1.600.000 evra Patriku Andradeu i njegovom menadžeru.

Ostatak novca bi pokrio određene troškove kluba, a 5.000.000 preusmereno na račun Štutgarta. Samo ostaje pitanje, da li bi Nemci pristali na posao sa Partizanom? Jer već imaju unosniju ponudu na stolu za Miloševića...

Kurir sport/Mocartsport