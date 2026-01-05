Slušaj vest

Rivalstvo Partizana i Crvene zvezde traje 79 godina, a sve je počelo u januaru 1947. u uslovima koji su bili nemogući za igru.

Suparništvo Partizana i Crvene zvezde najveće je u Srbiji, a među značajnijim je i u Evropi i svetu.

Fudbaleri Crvene zvezde sa kapitenom Rajkom Mitićem Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Petog januara 1947. godine, odigran je prvi večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Mnogi ovu utakmicu pamte po tome što se igrala u izuzetno teškim vremenskim uslovima – po snegu na minus 19 stepeni, a do pobede je došla Crvena zvezda i to rezultatom 4:3.

Derbiju je prisustvovalo nekoliko hiljada ljubitelja fudbala, koji su zaista imali priliku da uživaju u bravurama oba tima, a susret je obeležio Jovan Jezerkić koji je tresao mrežu protivnika u 12, 25. i 54. minutu. Pored njega pogodio je i Predrag Đajić u 77. minutu i tako postavio konačan rezultat meča, dok su za Partizan strelci bili - igrači Zvezde!

Dva puta su varali svog golmana, a treći pogodak delo je Stjepana Bobeka. Upravo ova utakmica je započela 76 godina dugu tradiciju večitih derbija, koji i dan danas traje.

Uprkos tom porazu, Partizan je te sezone bio šampion, dok je Crvena zvezda prvenstvo okončala na trećem mestu.

Evo u kojim sastavima su igrali u tom “večitom derbiju”.

CRVENA ZVEZDA: Lovrić, Stanković, Petrović, Đajić, Spajić, Kašanin, Tomašević, Mitić, Jezerkić, Aranđelović, Šećerov. Trener: Svetislav Glišović.

PARTIZAN: Glazer, Brozović, Popesku, Čajkovski, Đurđević, Simonovski, Mihajlović, Palfi, Bobek, Rupnik i Šereš. Trener: Ilješ Špic.