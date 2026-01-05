Slušaj vest

Ozbiljna ponuda stigla je na adresu FK Crvena zvezda, a tiče se jednog od najvažnijih fudbalera crveno-belih tokom jesenjeg dela sezone.

Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić rekao je na okupljanju pred odlazak na pripreme u Tursku, da mu je trener Dejan Stanković tražio da ostanu svi igrači. Međutim...

Dve unosne ponude

Nair Tiknizjan za samo šest meseci igranja u dresu Crvene zvezde postao je jedan od najtraženijih fudbalera crveno-belih. Rekao je Zvezdan Terzić da klub za reprezentativca Jermenije rođenog u Rusiji ima dve unosne ponude, ali nije želeo da otkriva detalje.

Ruski portal Sport-ekspres plasirao je informaciju da je prvak Rusije Krasnodar poslao ponudu u Crvenu zvezdu za Naira Tiknizjana (26) vrednu 5.500.000 evra! Ne navodeći detalje i bilo koje druge informacije, čak ni platu koju bi klub iza kojeg stoji Sergej Galicki, jedan od najbogatijih Rusa, ponudio momku rođenom u Sankt Peterburgu.

Tiha patnja Marka Nikolića

Oko Naira Tiknizjana se u prethodnom periodu raspitivao trener AEK Marko Nikolić, koji ga odlično poznaje iz perioda kada je radio u Rusiji, kao trener Lokomotive i CSKA. Pitanje je da li je klub iz Atine, taj drugi zainteresovani i koliko je novca spreman da ponudi Crvenoj zvezdi za Jermenina rođenog u Rusiji.

Unazad nekoliko meseci spekulisalo se da je Nair Tiknizjan zanimljiv Portu, čiji ga je sportski menadžment primetio u duelu protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope. Levi bek crveno-belih isticao je u nekoliko intervjua da je napravio najbolju moguću odluku, kad je letos prihvatio ponudu Zvezde i da se preseli u Beograd.

Zbog Zvezde odbio Zenit

Reprezentativac Jermenije otkrio je da u Crvenoj zvezdi ima godišnju platu od oko 600.000 evra po sezoni, što je manje od 750.000 evra koliko je imao u moskovskoj Lokomotivi. Prošlog leta, u isto vreme kada ga je tražila Crvena zvezda, Nair Tiknizjan je na stolu imao ponudu Zenita koja je bila skoro pa duplo veća od one iz Beograda. Klub iz njegovog rodnog grada nudio mu je 1.100.000 evra po sezoni. Znatno manje novca nudili su mu Sevilja i Leganes.

Isto tako, Nair Tiknizjan govorio je ranije da ne želi da se vraća u Rusiju, gde je igrao za CSKA, Avangard i Lokomotivu. Njegov plan je da posle igranja za Crvenu zvezdu pronađe angažman u nekom od klubova "liga petice". Levi bek ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2028. godine. Ove sezone u crveno-belom dresu odigrao je 25 utamica u svim takmičenjima, uz 1.913 minuta na terenu.