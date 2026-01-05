MANČESTER JUNAJTED NE MOŽE BEZ ŠKOTA: Fergusonov miljenik do kraja sezone vodi "crvene đavole"!
Mančester junajted već je odlučio ko će menjati Rubena Amorima do imenovanja novog stalnog trenera tima.
Novi privremeni trener "Crvenih đavola" biće Daren Flečer.
Flečer će debitovati u sredu protiv Barnlija, dok će odluka o stalnom menadžeru verovatno biti odložena do leta.
Flečer se vratio u klub oktobra 2020. kao trener U16 tima, da bi u januaru 2021. prešao u stručni štab prvog tima.
Rođen u Dalkeitu u Škotskoj, Flečer je za Mančester junajted od 2002. do 2015. odigrao 342 utakmice, osvojio pet titula Premijer lige, FA kup, Liga kup i Ligu šampiona, a za Škotsku je nastupio 80 puta.
Bio je jedan od miljenika tadašnjeg menadžera Junajteda sera Aleksa Fergusona, fudbaler koji je uvek imao njegovo poverenje jer je bio pravi univezalac i pokrivao više pozicija u timu.
Njegova dva sina, Džek i Tajler, oba stara 18 godina, nedavno su trenirali sa prvim timom i mogli bi da zaigraju pod ocem.
Crveni đavoli će u nedelju dočekati Brajton u trećem kolu FA kupa, a narednog subotnjeg vikenda dočekuju Mančester siti u Premijer ligi.