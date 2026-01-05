VERUJU U NJEGA

Mančester junajted već je odlučio ko će menjati Rubena Amorima do imenovanja novog stalnog trenera tima.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Novi privremeni trener "Crvenih đavola" biće Daren Flečer.

Flečer će debitovati u sredu protiv Barnlija, dok će odluka o stalnom menadžeru verovatno biti odložena do leta.

Flečer se vratio u klub oktobra 2020. kao trener U16 tima, da bi u januaru 2021. prešao u stručni štab prvog tima.

Rođen u Dalkeitu u Škotskoj, Flečer je za Mančester junajted od 2002. do 2015. odigrao 342 utakmice, osvojio pet titula Premijer lige, FA kup, Liga kup i Ligu šampiona, a za Škotsku je nastupio 80 puta.

Bio je jedan od miljenika tadašnjeg menadžera Junajteda sera Aleksa Fergusona, fudbaler koji je uvek imao njegovo poverenje jer je bio pravi univezalac i pokrivao više pozicija u timu.

Njegova dva sina, Džek i Tajler, oba stara 18 godina, nedavno su trenirali sa prvim timom i mogli bi da zaigraju pod ocem.

Crveni đavoli će u nedelju dočekati Brajton u trećem kolu FA kupa, a narednog subotnjeg vikenda dočekuju Mančester siti u Premijer ligi.