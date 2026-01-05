Slušaj vest

Trener Milan Lešnjak obavio je prozivku na koju se se odazvala 33 igrača, od kojih četvorica golmana: Lazar Kaličanin, Vladan Čarapić, Ivan Lainović i Marko Kandić, navodi se na sajtu kluba.

Odbrambeni igrači: Nenad Tomović, Milan Đoković, Vojin Serafimović, Veljko Žurić, Vuk Bogdanović, Nemanja Miletić, Andreja Stojanović, Jovan Vojnović, Miloš Cvetković i Emanuel Dzigba.

Igrači sredine terena: Marko Docić, Dušan Jovančić, Srđan Mijailović, Ognjen Abramušić, Matija Marsenić, Nemanja Mirković, Filip Matijašević, Veljko Radosavljević, Pol Embong, Bojica Nikčević, Brendon Kembridž, Godsvil Vadze, Dauda Sangare, Uroš Miladinović, Lazar Tufegdžić i Lazar Mijović.

Napadači: Luka Đorđević, Mateo Maravić, Slobodan Tedić i Milan Pavkov.

Zbog problema sa avionskim konekcijama na prozivku su kasnili Ismael Maiga i Abubakar Sise, koji će od utorka biti sa ekipom, Sambu Sisoko će se timu priključiti u četvrtak, dok je opravdano odsutan Lazar Stojanović.

"Ne mogu da kažem da sam u potunosti zadovoljan prvim delom sezone,u nekim utakmicama smo izgubili bodove, naravno našom greškom. U narednih šest meseci će biti bolje. Malo smo kompatibilniji, iskusniji i takve stvari se neće dešavati u drugom delu prvenstva. Završili smo prvi deo šampionata na šestom mestu, ali kad vidimo bodovnu razliku u odnosu na četvrtog na tabeli, koje vodi u Evropu i devetog koji vodi u plej-aut, jako su male razlike", rekao je Lešnjak.Igrači Čukaričkog će do subote raditi u Beogradu, a zatim će otputovati u Anataliju gde će obaviti veći deo priprema i odigrati četiri prijateljske utakmice do 24. januara.

"Revidiraćemo još spisak, može da se dogodi da nešto manji broj igrača povedemo na pripreme u Tursku, jer imamo četiri utakmice. Mnogo toga zavisi i od odlazaka. Trenutno imamo dvojicu novajlija, to su Lazar Mijović iz Budućnosti i Brendon Rodžers, koji je došao iz Amerike. Što se tiče prelaznog roka i odlazaka, to su pitanja za ljude iz kluba", naveo je Lešnjak.

Čukarički će 14. januara igrati protiv poljske Krakovije, a tri dana kasnije protiv češke ekipe Slovacko. Treću utakmicu Čukarički će odigarti 20. januara protiv austrijskog Linca, a poslednji pripremni meč je 23. januara protiv poljske Jagjelonije.

"Očekujem da će zajedno sa nama pet ekipa konkurisati za Evropu, a zaista verujem da će nastavak sezone biti veoma interesantan, pa i borba za titulu. Ne pamtim kad su Zvezda i Partizan sezonu počeli sa jednim trenerom, a drugi deo sezone nastavljaju sa drugim. Biće neizvesno do samog kraja", ocenio je Lešnjak.