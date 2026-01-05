Slušaj vest

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović govorio je na maternjem jeziku za emisiju (Ne)uspjeh prvaka emitovanoj na Areni Sport i tom prilikom otkrio detalje iz života i karijere za koje je malo ko znao.

Govorio je i o svojim naslednicima - Maksimilijanu i Vinsentu.

"Moja deca do 13. godine nisu imali telefon. Nemaju Instagram! Stariji sada ima, ali je sportski-poslovni. Učim ih disciplini i nezavisnosti".

"Zahvalni su. Ne traže više nego što imaju. Oni imaju 200 procenata više nego što sam ja imao".

Izvršio nuždu u gaće

"Ako mi treniramo sada i danas treba da trčimo 10 km, toliko ću da istrčim. U metar!", rekao je Ibra o tome koliko je disciplinovan, te se "preselio" na traku za trčanje kako bi završio svoje kilometre koje nije na stazi.

"Mogu da kažem, što niko ne zna, ali je malo prljavo... Trebalo je da završim sa radom. Šest puta na dva minuta brzo trčanje i odmor tri sekunde. Trebalo je da idem u klozet, ali nisam otišao. Ja trčim, trčim, u**** sam se i nastavio sam da trčim. U glavi treba da završim i onda idem. To sam ja, ako kradem, kradem od sebe, ne od tebe, ja gubim, ne ti", priznao je Ibrahimović.

