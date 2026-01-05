Slušaj vest

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović govorio je na maternjem jeziku za emisiju (Ne)uspjeh prvaka - Zlatan Ibrahimović emitovanoj na Areni Sport i tom prilikom otkrio detalje iz života i karijere za koje je malo ko znao.

"Ako sam drugačiji nego drugi - tako mi je najbolje", opisao je na početku razgovora u jednoj rečenici sebe popularni Ibra, a potom otrkio da nikada ne bi bio trener.

"Ako je neko bio veliki igrač, automatski misli da može da bude veliki trener. To dvoje treba razdvojiti. Kada smo na terenu, ja imam pobednički mentalitet i kada ne pobedimo kao da nisam živ. Ovo što danas radim je drugačija situacija. Tu sam, rastem... Kada igrač želi da postane trener treba da počne od nule. Ali ego ne dozvoljava to", rekao je Ibrahimović.

Geto u Švedskoj

Sa dozom ponosa Ibrahimović je pričao o svojim počecima.

"Rodio sam se u Malmeu. Zovu ga "geto", ali za mene to nije bilo. Multikulturalna sredina. Otac mi je musliman, a majka katolkinja", počeo je Zlatan.

"Nisam na trening išao autobusom. Prvi put sam u životu išao zelenim autobusom kada me je drug pozvao. Igrao sam za manji klub "Balkan", a potom sam otišao na probu u Malme. Otada sam se redovno vozio autobusom. Kako nisam imao pare za kartu, morao sam ponekad da koristim biciklu.

"Imao sam da jedem pastu, hleb i mleko. Za mene je to bilo "vau". za druge stvari nisam ni znao. Majka je radila kao čistačica, a otaj je bio majstor. Radili su po ceo dan, a ja sam ostajao sam kod kuće".

