Slušaj vest

U nastavku sezone Čarapane čeka veoma težak zadatak – borba za opstanak u eletnom drruštvu. Klub je odlučio da stisne redove, oslobodi se viška igrača i dovede pojačanja.

Prvog dana priprema ekipi su se priključili Bojat i Sremčević, tandem na pozajmici iz Crvene zvezde, a u iščekivanju novih pojačanja, objavljena je i transfer lista. Na listi prekobrojnih našli su se: Ivan Šubert, Stefan Hajdin, Lazar Zličić i Marko Šarić.

Šarić je jesenas imao dosta problema sa povredama, pa je na terenu proveo samo 346 minuta na 11 utakmica. Plus 28 minuta na Kup utakmici sa Trajalom. Postigao je samo dva gola.

- Od danas smo jači za triling novih igrača, koji pokrivaju pozicije u veznom redu. Iz kragujevačkog Radničkog 1923 stigao je Nikola Skrobonja (20 godina) i potpisao ugovor do kraja prvenstva, uz opciju produženja saradnje. Iz Kragujevca je, na šestomesečnu pozajmicu, došao Jovan Ilić (26), a iz beogradskog Partizana Vasil Tašovski (19), koji je potpisao ugovor na godinu i po dana. Odmah su zadužili opremu i odradili prvi trening, saopštila je Uprava Napretka



