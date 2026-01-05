Slušaj vest

U nastavku sezone Čarapane čeka veoma težak zadatak – borba za opstanak u eletnom drruštvu. Klub je odlučio da stisne redove, oslobodi se viška igrača i dovede pojačanja.

Prvog dana priprema ekipi su se priključili Bojat i Sremčević, tandem na pozajmici iz Crvene zvezde, a u iščekivanju novih pojačanja, objavljena je i transfer lista. Na listi prekobrojnih našli su se: Ivan Šubert, Stefan Hajdin, Lazar Zličić i Marko Šarić.

Šarić je jesenas imao dosta problema sa povredama, pa je na terenu proveo samo 346 minuta na 11 utakmica. Plus 28 minuta na Kup utakmici sa Trajalom. Postigao je samo dva gola.

- Od danas smo jači za triling novih igrača, koji pokrivaju pozicije u veznom redu. Iz kragujevačkog Radničkog 1923 stigao je Nikola Skrobonja (20 godina) i potpisao ugovor do kraja prvenstva, uz opciju produženja saradnje. Iz Kragujevca je, na šestomesečnu pozajmicu, došao Jovan Ilić (26), a iz beogradskog Partizana Vasil Tašovski (19), koji je potpisao ugovor na godinu i po dana. Odmah su zadužili opremu i odradili prvi trening, saopštila je Uprava Napretka

Ne propustiteFudbalOTKAZ ŠEFU POSLE 33 DANA: Seltik otpustio trenera Vilfreda Nansija
profimedia-1032972584.jpg
FudbalBRĐANI UPALILI MOTORE- SLEDI PUT U ANTALIJU: Fudbaleri Čukaričkog počeli pripreme za drugi deo sezone
cukaricki-radnik-7385515.JPG
FudbalMANČESTER JUNAJTED NE MOŽE BEZ ŠKOTA: Fergusonov miljenik do kraja sezone vodi "crvene đavole"!
profimedia0031760312.jpg
FudbalZVEZDA DOBILA PONUDU 5.500.000 EVRA: Sprema se novi veliki transfer na Marakani!
Marko Arnautović, Nair Tiknizjan i Stefan Leković posle utakmice Crvena zvezda - Seltik

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram