Džou Viloku su posle utakmice u nedelju protiv Kristal Palasa (2:0) stigle uvrede i pretnje sa anonimnog Instagram naloga, koje je on kasnije objavio.

"Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je dobio Džo Vilok na Instagramu u subotu uveče. Posle naše pobede protiv Kristal Palasa, Džo je primio nekoliko direktnih poruka na Instagramu koje su sadržale uvrede na rasnoj osnovi i duboko uznemirujuće pretnje nasiljem upućene Džou i njegovoj porodici", navodi se u saopštenju Njukasla, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vilok je odgovorio na te poruke.

"Molim se da ti i tvoja porodica pronađete boga i neka vam se on smiluje", naveo je fudbaler.

To je drugi put za manje od godinu dana da je Vilok prijavio uvrede na rasnoj osnovi na Instagramu. Prethodno je policija kontaktirana prošlog februara zbog neprimerenog sadržaja poruka, posle poraza od Fulama 1:2.

Njukasl je saopštio da uklanjanje sadržaja i primena filtera za poruke nisu dovoljni i pozvao je kompanije koje su vlasnici društvenih medija da učine više da zaštite korisnike i podrže krivično gonjenje onih koji pokušavaju da prekrše zakon na njihovim platformama.

"Nažalost, Džo se i pre suočio sa ovim. Svaki put, brzo smo reagovali i podržali ga i to je ponovo bio naš prioritet. Brzo smo prijavili slučaj policiji i potpuno ćemo podržati svaku istragu kako bismo identifikovali odgovornu osobu i pozvali je na odgovornost. To se može dogoditi samo uz značajnu akciju Mete, vlasnika Instagrama. Pozivamo Metu da puži policiji sve informacije potrebne za identifikaciju počinioca i da to uradi brzo", navodi se u saopštenju kluba.

Policija je navela da je pokrenula istragu i osudila je sve oblike diskriminacije.

(Beta)