Odbrana prvog mesta na tabeli Super lige Srbije, koje je obezbeđeno rezultatima tokom jesenjeg dela prvenstva je osnovni cilj koji je postavljen pred fudbalere Partizana u nastavku prvenstva, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana.

"Najvažnije i nama i vama je da ste svi zdravi, budući da ćemo tako imati priliku da izaberemo najbolje igrače za tim. Ne treba mnogo da gledamo u budućnost, potrebno je da smo fokusirani na sadašnji trenutak i da ono što imamo uradimo na najbolji način", rekao je trener Nenad Stojaković.

Fudbaleri Partizana završili su jesenji deo prvenstva sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.

"Treba da znate da ćemo braniti trenažni proces po svaku cenu. Mnogo toga ste se odrekli kako bismo u ovom trenutku bili na prvom mestu na tabeli, a bićemo onakvi kakvi budemo na treningu, jer tako se stvara rezultat", naveo je trener.

Potpredsednik kluba Predrag Mijatović rekao je da je pred ekipom "period koji je bitan iz milijardu i jednog razloga".

"Mnogi nisu očekivali da ćemo biti prvi, ali najvažnije je da mi jesmo i da verujemo u vas. Znate da neće biti lako, ali mi znamo da možemo. Lično sam optimista i idemo napred. Čestitam na jesenjoj tituli i verujem da možemo da budemo prvi", naveo je on.

Deo prvotimaca u toku dana je obavio neophodne medicinske preglede, druga grupa će ih obaviti u utorak, dok su za sredu zakazane laboratorijske analize.

U četvrtak ekipa ide na pripreme u Antaliju, gde će se ostati do 23. januara i odigrati četiri utakmice.

(Beta)