Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se večeras u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je u osmini finala u Agadiru posle produžetaka pobedila Benin 3:1.

Egipat je poveo golom koji je Marvan Atija postigao u 69. minutu, a izjednačio je Žodel Dosu u 83. minutu i izborio produžetke.

Egpat je u produžetku poveo golom Jasera Ibrahima u 97. minutu, na asistenciju Atije, a pobedu je obezbedio Mohamed Salah golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Egipat će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela aktuelnog šampiona Obale Slonovače i Burkine Faso.

U osmini finala igraju još Nigerija - Mozambik i Alžir Kongo.

Za sada su poznata dva četvrtfinalna para Mali - Senegal i Kamerun - Maroko.

Četvrtfinalne utakmice igraju se 9. i 10. januara.