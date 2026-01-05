Egipat će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela aktuelnog šampiona Obale Slonovače i Burkine Faso
KUP AFRIČKIH NACIJA
FARAONI SLAVILI TEK U PRODUŽECIMA: Fudbaleri Egipta u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija
Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se večeras u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je u osmini finala u Agadiru posle produžetaka pobedila Benin 3:1.
Egipat je poveo golom koji je Marvan Atija postigao u 69. minutu, a izjednačio je Žodel Dosu u 83. minutu i izborio produžetke.
Egpat je u produžetku poveo golom Jasera Ibrahima u 97. minutu, na asistenciju Atije, a pobedu je obezbedio Mohamed Salah golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.
U osmini finala igraju još Nigerija - Mozambik i Alžir Kongo.
Za sada su poznata dva četvrtfinalna para Mali - Senegal i Kamerun - Maroko.
Četvrtfinalne utakmice igraju se 9. i 10. januara.
