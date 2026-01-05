"Srećan sam što sam ovde, Zvezda je veliki klub. Osećam se dobro, iako sam danas imao dva leta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i odradio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim. Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici", rekao je Enem.