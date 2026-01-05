ZVEZDA OZVANIČILA NOVOG NAPADAČA: Holanđanin stigao na Marakanu!
Zvezda je predstavila svoje prvo zimsko pojačanje, koji u klub stiže na pozajmicu iz OFK Beograda do kraja sezone, uz mogućnost otkupa.
"Srećan sam što sam ovde, Zvezda je veliki klub. Osećam se dobro, iako sam danas imao dva leta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i odradio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim. Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici", rekao je Enem.
Džej Enem je rođen 11. marta 2003. godine u Holandiji. Nastupao je za mlađe kategorije AZ Alkmara, Ajaksa i Venecije.
U dosadašnjem delu seniorske karijere igrao je za Vis Pesaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd.
Na 16 utakmica u plavo-belom dresu ove sezone zabeležio je 10 golova i jednu asistenciju.