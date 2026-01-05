Slušaj vest

Zvezda je predstavila svoje prvo zimsko pojačanje, koji u klub stiže na pozajmicu iz OFK Beograda do kraja sezone, uz mogućnost otkupa.

FK Crvena zvezda okupljanje fudbalera Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

"Srećan sam što sam ovde, Zvezda je veliki klub. Osećam se dobro, iako sam danas imao dva leta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i odradio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim. Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici", rekao je Enem.

Džej Enem je rođen 11. marta 2003. godine u Holandiji. Nastupao je za mlađe kategorije AZ Alkmara, Ajaksa i Venecije.

U dosadašnjem delu seniorske karijere igrao je za Vis Pesaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd.

Na 16 utakmica u plavo-belom dresu ove sezone zabeležio je 10 golova i jednu asistenciju.

Ne propustiteFudbalČETVORICA FUDBALERA ZVEZDE STIŽU NAKNADNO NA PRIPREME! Evo o kome se radi i zbog čega ovi igrači trenutno nisu na raspolaganju Dejanu Stankoviću!
Dejan Stanković
FudbalCRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA PRVO ZIMSKO POJAČANJE: Dejan Stanković jača konkurenciju u špicu
ofkbeograd-novipazar-855272.JPG
FudbalCRVENA ZVEZDA NACILJALA NOVOG KLAJVERTA! Na Marakanu stiže holandski đak i opasni golgeter?
Džej Enem

Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković