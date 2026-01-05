Slušaj vest

."Izvršni komitet odlučio je da sporazumno raskine ugovor sa celim stručnim štabom reprezentacije", navodi se u saopštenju Saveza.

Tunis je u subotu u osmini finala posle jedanaesteraca izgubio od Malija 3:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 1:1, uprkos tome što je većim delom utakmice imao igrača više. ; Ekipa je takmičenje u Grupi C završila na drugom mestu na tabeli.

Trabelsi je drugi mandat na klupi Tunisa počeo prošlog februara i kao prvoplasirani u kvalifikacijama predvodio je ekipu do plasmana na Svetsko prvenstvo ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Tunis će na Mundijalu igrati u Grupi F sa Holandijom, Japanom i pobednikom baraža u kome igraju Albanija, Poljska, Švedska i Ukrajina.