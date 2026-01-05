Slušaj vest

Gvardiol se povredio u nedelju tokom utakmice protiv Čelsija (1:1) u Premijer ligi, zbog čega je u 51. minutu morao da napusti teren.

Siti je saopštio da i dalje pokušava da utvrdi pun obim povrede i očekivano vreme njegovog oporavka.

Hrvatski fudbaler je na društvenim mrežama zahvalio navijačima na podršci.

"Ovo je težak trenutak, ali me nikada neće definisati. Znam ko sam i odakle dolazim. Svakoga dana ću se boriti da se vratim jači. Ponovo ću ustati, bolji nego ikad", naveo je Gvardiol, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Britanski mediji preneli su da je uprava Sitija počela da traži igrače na tržištu, a kao rešenje u odbrani pominje se kapiten Kristal Palasa Mark Geji.

(Beta)