Slušaj vest

Jedan od najboljih napadača svih vremena, legendarni Zlatan Ibrahimović, govorio je o načinu na koji vaspitava svoje sinove.

U emisiji "(Ne)uspeh prvaka" kod Slavena Bilića, proslavljeni as otkrio je, između ostalog, da naslednike Maksimilijana (19) i Vinsenta (17) vaspitava na sličan način kao što su to radili njegovi roditelji kada je on bio dete.

"Imam više novca nego moji roditelji. Sa novcem ti je lakši život, ali ti neće doneti sreću. Olakšaće ti. Decu učim tri stvari - disciplinu, poštovanje i samostalnost. Kada imaš 18 godina, ako niste samostalni tada, onda nisam dobro radio. Oni su okej sa tim", otkrio je Ibrahimović.

Mobilne telefone dobili su tek sa 13 godina.

"Moja deca nisu imala telefon do 13. godine, nemaju Instagram. Veliki sin ima Instagram sada preko fudbala. Mali nema, doći će i njegovo vreme, dok ne bude registrovani fudbaler. Onda može", otkrio je Ibrahimović.

Ispričao je Ibra i jednu zanimljivu anegdotu iz Los Anđelesa.

"Mi smo bili u Beverli Hilsu, ne pričam to da bih sebe napravio velikim. Los Anđeles, vidim da svi imaju vozače, samo su Vinsent i Maksim išli biciklom u školu. Kupio sam im bicikle, pokazao kako da dođu i od tada su išli tako u školu".

"Jedan dan je bilo smešno, padala je kiša, došli su i pitali me šta tada da rade. Rekao sam im 'isto, bicikl i idite'. Mislili su da kada pada kiša da ne može da se ide biciklom. Bio sam čvrst i jak, za njihovo dobro. Neophodan je kontinuitet, nisam stao. Možda sam previše solirao nekada, ali takva je situacija. Poznat si, imaš dobar život. Malo po malo, otvorio sam im put, sada sami rade", dodao je Zlatan.