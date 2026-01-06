Slušaj vest

Jedan od najperspektivnijih fudbalera iz omladinske škole FK Vojvodina, Lazar Peranović, napravio je važan korak u svojoj karijeri potpisivanjem profesionalnog ugovora sa klubom u kojem je ponikao.

Mladi igrač je tako nagrađen za predan rad i razvoj u crveno-belom dresu, a pred njim je period u kojem će imati priliku da se nametne i prvom timu.

– Osećaj je za mene neverovatan. Produžio sam ugovor sa svojim dečačkim klubom, mestom gde sam odrastao i kao fudbaler i kao čovek. Vojvodina ima dugu istoriju i tradiciju i zaista mi je čast što ću imati priliku da igram za moju Vošu – rekao je Lazar Peranović.

Lazar je svestan da ga očekuje mnogo rada i učenja.

– Ovo je prvi i najvažniji korak. Počinjem pripreme sa prvim timom, gde ću moći da učim od iskusnijih saigrača i pokupim što više znanja i iskustva. Potrudiću se da ostavim što bolji utisak i, ako Bog da, ostvarim svoj dečački san – debi za prvi tim.

Mladi fudbaler ističe i koliko mu znači poverenje koje mu klub pruža.

– Vojvodina je veliki klub i daću sve od sebe da opravdam poverenje svojim radom i trudom. Verujem da posle toga uvek dolazi nagrada. Dres Vojvodine za mene ima posebnu težinu. To nije samo klub, već deo mog odrastanja i mog identiteta. Nositi ovaj grb znači odgovornost, ponos i obavezu da na svakom treningu i utakmici dam maksimum za klub, saigrače i navijače.

Lepo je videti toliku posvećenost i želju za učenjem i napretkom, a upravo to prikazuje Lazar.

– Trudim se da svakom treningu pristupim maksimalno ozbiljno. Znam da je preda mnom još mnogo rada na svim segmentima fudbalske igre i fizičke pripreme. Slušam savete trenera i starijih saigrača, jer verujem da se samo kroz disciplinu i posvećenost može doći do pravog napretka – jasna je poruka Vošinog bisera.