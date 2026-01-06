Slušaj vest

Fudbaleri Barselone doputovali su u Džedu gde će biti odigran završni turnir Superkupa Španije.

Trener Barselone Hansi Flik poveo je u Saudijsku Arabiju 23 igrača. Na spisku se nalaze: Mark-Andre Ter Štegen, Đoan Garsija, Vojčeh Ščesni, Alehandro Balde, Ronald Arauho, Pau Kubarsi, Feran Tores, Pedri, Robert Levandovski, Lamin Jamal, Rafinja, Markus Rašford, Fermin Lopez, Mark Kasado, Žerard Martin, Frenki de Jong, Mark Bernal, Žil Kunde, Erik Garsija, Dro Fernandez, Runi Bardžim, Žofre Torents i Tomi Markes.

Na spisku nema Andreasa Kristensena i Gavija, koji zbog povreda neće igrati u Džedi.

Fudbaleri Barselone će u sredu od 20 časova u Džedi odigrati polufinale Superkupa Španije protiv Atletik Bilbaa.

Pobednik ovog duela igraće 11. januara u finalu Superkupa Španije protiv pobednika duela između Reala i Atletiko Madrida, koji je na programu 8. januara, takođe u Džedi.