Trener Strazbura Lijam Rosenior izjavio je da je "usmeno dogovorio" preuzimanje klupe Čelsija, gde bi trebalo da nasledi Enca Maresku, koji je klub napustio na Novu godinu, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

"Ne mogu da odbijem ovu priliku da se pridružim neverovatnom klubu i neverovatnoj ekipi koja je šampion Svetskog klupskog prvenstva", rekao je 41-godišnji Englez.

Novi trener Čelsija - Lijam Rosenior

Strazbur je deo "BlueCo" multi-klub sistema u vlasništvu Toda Belija i fonda "Clearlake Capital", koji kontrolišu i Čelsi.

"Još nisam potpisao ugovor. Sve je dogovoreno i verovatno će biti završeno u narednih nekoliko sati. Ovde sam jer mi je stalo do ovog kluba (Strazbura) i smatrao sam da je ispravno da danas lično odgovorim na pitanja pre nego što krenem dalje", rekao je Rosenior.

Rosenior je naveo da će sa njim u Čelsi preći trener prvog tima Kalifa Sise, pomoćni trener Džastin Voker i šef analitike Ben Vorner.

On je preuzeo Strazbur u julu 2024. godine i prošle sezone odveo klub do sedmog mesta u Ligi 1, čime je izboren plasman u Evropu prvi put posle osam godina.

Poslednju utakmicu na klupi Strazbura imao je u subotu, kada je njegov tim remizirao sa Nicom 1:1, što je bio peti uzastopni meč bez pobede u prvenstvu. Strazbur je trenutno sedmi u Ligi 1 i prvi u Ligi konferencija.

"Poslednjih 18 meseci bilo je zadovoljstvo i najbolji period moje profesionalne karijere. Voleću ovaj klub do kraja života, ali Čelsi se ne može odbiti", rekao je Rosenior.

Bivši bek Fulama i Hala do sada nije vodio klub u Premijer ligi, ali je radio kao trener u Čempionšipu, u Derbi Kauntiju i Halu.

"Ne bih prihvatio posao u Čelsiju da nisam spreman. Postoje klubovi koji se jednostavno ne odbijaju. Nadam se da će navijači Strazbura to razumeti i biti ponosni", rekao je on.

Dodao je da je imao interesovanje više klubova, uključujući i one iz Lige šampiona, o čemu je, kako kaže, uvek otvoreno razgovarao sa predsednikom Markom Kelerom i vlasnicima.

Čelsi se trenutno nalazi na petom mestu Premijer lige uoči utakmice protiv Fulama u sredu uveče, dok je privremeni trener Kalum Mekfarlajn vodio tim u remiju 1:1 protiv Mančester sitija.

