Iskusni portugalski bek Žoao Kanselo naneo je bolan udarac milanskom Interu.

Nakon sukoba sa trenerom Al Hilala Simoneom Inzagijem Kanselo je odlučio da napusti klub iz Saudijske Arabije.

Inzagi je nedavno izbacio Kansela iz prve ekipe, pa je Portugalac odmah krenuo u potragu za novim klubom.

Al Hilal je pristao da ga pusti na pozajmicu do kraja sezone, a prvi se javio Inter, a kojim su Saudijci odmah postigli dogovor. I sam Kanselo pristao je na uslove koje je ponudio italijanski velikan i činilo se da karijeru sigurno nastavlja u Seriji A.

Međutim, u poslednji čas došlo je do velikog preokreta.

Javila se Barselona i Kanselo je odlučio da "ispali" Italijane.

Katalonci su krenuli po Kansela i ekspresno odradili posao.

Čuveni fudbalski insajder Fabrisio Romano sinoć je saopštio da se Portugalac stiže u Barselonu na pozajmicu do kraja sezone i da se samo čeka zvanična potvrda.

Barsa će navodno na leto imati pravo i da otkupi njegov ugovor ukoliko opravda očekivanja.



Podsetimo, Kanselo je nastupao za Barselonu u sezoni 2023/24. Želeli su i tada Katalonci da ga otkupe od Sitija, ali nisu imali dovoljno novca, pa je Portugalac završio u bogatom Al Hilalu.

Romano otkriva da će Katalonci za pozajmicu izdvojiti oko četiri miliona evra.