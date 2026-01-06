HRVATI U DRAMI - ZVEZDA REPREZENTACIJE PROPUŠTA MUNDIJAL?! Oglasio se posle stravičnog preloma: Vratiću se za moj narod, za Hrvatsku!
Zvezda reprezentacije Hrvatske i Mančester sitija, Joško Gvardiol, zadobio je tešku povredu na utakmici protiv Čelsija.
Sjajni defanzivac biće podvrgnut operaciji potkolenice krajem ove sedmice, pa je njegov nastup na predstojećem Mundijalu pod velikim zankom pitanja.
Procenjuje se da će oporavak trajati šest meseci, za koliko počinje Mundijal u Americi, Kanadi i Meksiku.
Gvardiol se oglasio posle povrede, a njegova poruka odjeknula je u hrvatskoj javnosti.
"Ovo je težak trenutak. Znam ko sam i odakle dolazim. Građanima hvala na beskrajnoj podršci. Volim vas i boriću se svaki dan da se vratim jači, kao ratnik Sitija. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvek! Vratiću se - bolji nego ikada! Za moj klub, za braću u klubu i reprezentaciji. Za moj narod. Za Hrvatsku", poručio je Gvardiol.