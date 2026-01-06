Slušaj vest

Zvezda reprezentacije Hrvatske i Mančester sitija, Joško Gvardiol, zadobio je tešku povredu na utakmici protiv Čelsija.

Sjajni defanzivac biće podvrgnut operaciji potkolenice krajem ove sedmice, pa je njegov nastup na predstojećem Mundijalu pod velikim zankom pitanja.

Procenjuje se da će oporavak trajati šest meseci, za koliko počinje Mundijal u Americi, Kanadi i Meksiku.

Gvardiol se oglasio posle povrede, a njegova poruka odjeknula je u hrvatskoj javnosti.

"Ovo je težak trenutak. Znam ko sam i odakle dolazim. Građanima hvala na beskrajnoj podršci. Volim vas i boriću se svaki dan da se vratim jači, kao ratnik Sitija. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvek! Vratiću se - bolji nego ikada! Za moj klub, za braću u klubu i reprezentaciji. Za moj narod. Za Hrvatsku", poručio je Gvardiol.

Ne propustiteFudbal"OVO JE TEŽAK TRENUTAK" Gvardiol na operaciji zbog slomljene potkolenice
profimedia-0929911221.jpg
FudbalZARAĐUJE SILNE MILIONE, A OTAC TIHOMIR PRODAJE RIBU U HRVATSKOJ! Svake nedelje na račun mu legne 240.000 evra, a on GOLFOM ide na treninge!
Screenshot 2025-05-17 111520.jpg
FudbalHRVATA UNIŠTAVAJU NA MEŽAMA - PAMTIĆE OVU BLAMAŽU DOK JE ŽIV! Mbape ga upropastio: "Trebaće mu ulaznica da se vrati na stadion"
profimedia-0966164505.jpg
FudbalŠTA SE DEŠAVA SA PEPOM GVARDIOLOM!? Španac ludi posle razvoda! Unosio se u lice svojim igračima, na ivici tuče!
gvardiola.jpg

Gvardiol posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir