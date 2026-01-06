Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi danas je potvrdio imenovanje Lijama Roseniora za novog trenera, sa kojim je potpisao šestogodišnji ugovor, nakon što je 41-godišnji stručnjak u utorak napustio francuski Strazbur.

Premijerligaški klub saopštio je da je Rosenior potpisao ugovor do 2032. godine.

1/4 Vidi galeriju Novi trener Čelsija - Lijam Rosenior Foto: ROMEO BOETZLE / AFP / Profimedia, DIMOU ALEXANDRE / imago sportfotodienst / Profimedia

Rosenior je dobio brojne pohvale za rad u Strazburu, koji je deo iste vlasničke grupe kao i Čelsi, a koji je prošle sezone pod njegovim vođstvom zauzeo sedmo mesto u Ligi 1.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Rosenior je, između ostalog, radio kao pomoćni trener u Derbi Kauntiju, gde je sarađivao sa Vejnom Runijem. Legendarni engleski fudbaler tada je isticao njegovu "neverovatnu" radnu etiku i posvećenost detaljima.

Iako ima iskustvo rada u Engleskoj, Rosenior do sada nije samostalno vodio nijedan klub u Premijer ligi.

Čelsi je prošle sedmice raskinuo saradnju sa Encom Mareskom, koji je na klupi londonskog kluba proveo 18 meseci.

