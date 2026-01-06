SADA I ZVANIČNO - ČELSI IMA NOVOG TRENERA! Mladi stručnjak potpisao šestogodišnji ugovor!
Fudbalski klub Čelsi danas je potvrdio imenovanje Lijama Roseniora za novog trenera, sa kojim je potpisao šestogodišnji ugovor, nakon što je 41-godišnji stručnjak u utorak napustio francuski Strazbur.
Premijerligaški klub saopštio je da je Rosenior potpisao ugovor do 2032. godine.
Rosenior je dobio brojne pohvale za rad u Strazburu, koji je deo iste vlasničke grupe kao i Čelsi, a koji je prošle sezone pod njegovim vođstvom zauzeo sedmo mesto u Ligi 1.
U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Rosenior je, između ostalog, radio kao pomoćni trener u Derbi Kauntiju, gde je sarađivao sa Vejnom Runijem. Legendarni engleski fudbaler tada je isticao njegovu "neverovatnu" radnu etiku i posvećenost detaljima.
Iako ima iskustvo rada u Engleskoj, Rosenior do sada nije samostalno vodio nijedan klub u Premijer ligi.
Čelsi je prošle sedmice raskinuo saradnju sa Encom Mareskom, koji je na klupi londonskog kluba proveo 18 meseci.
Beta