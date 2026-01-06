Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju prvu utakmicu na pripremama u Antaliji. Rival crveno-belih je nemački Manhajm (trećeligaš).

Ovo je sastav srpskog tima za koji se odlučio Dejan Stanković.

Mateus - Seol, Tebo, Veljković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Ivanić, Milson, Radonjić, Arnautović.

Tok meča:

15. minut - 1:0 za Crvenu zvezdu! Nemanja Radonjić je sjajnim udarcem glavom doneo svom timu vođstvo.

Pratite na Kuriru direktan prenos meča: