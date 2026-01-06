Crvena zvezda - Manhajm 1:0 (poluvreme)
PRATITE NA KURIRU UŽIVO UTAKMICU CRVENE ZVEZDE: Stankovićev povratnički debi, Radonjić već rešeta (LIVESTREAM)
Fudbaleri Crvene zvezde igraju prvu utakmicu na pripremama u Antaliji. Rival crveno-belih je nemački Manhajm (trećeligaš).
Ovo je sastav srpskog tima za koji se odlučio Dejan Stanković.
Mateus - Seol, Tebo, Veljković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Ivanić, Milson, Radonjić, Arnautović.
Tok meča:
15. minut - 1:0 za Crvenu zvezdu! Nemanja Radonjić je sjajnim udarcem glavom doneo svom timu vođstvo.
