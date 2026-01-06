Slušaj vest

Mejson odlazi u trenutku kada se Vest Brom nalazi na 18. mestu Čempionšipa, u ligi od 24 tima.

Tridesetčetvorogodišnji stručnjak je prošlog leta potpisao trogodišnji ugovor, što mu je bio prvi stalni posao glavnog trenera, nakon dva perioda u ulozi privremenog šefa stručnog štaba u Totenhemu.

Mejson je u Totenhemu preuzimao ekipu nakon odlazaka Žozea Morinja 2021. godine i Antonija Kontea 2023.

On je četvrti trener koji je napustio Vest Brom u poslednjih pet sezona, otkako je klub ispao iz Premijer lige.

Klub je saopštio da će pomoćni trener Džejms Morison privremeno voditi ekipu, počev od utakmice trećeg kola Liga kupa Engleske protiv Svonsija, koja je na programu u nedelju.

(Beta)