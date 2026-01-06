Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape propustiće duel polufinala Superkupa Španije protiv Atletiko Madrida, koji se igra u četvrtak u Džedi od 20 časova, preneo je danas klub.

Kilijan Mbape i Simon Marčinjak Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuski reprezentativac nije otputovao sa ekipom u Saudijsku Arabiju, pošto se i dalje oporavlja od uganuća kolena zbog kojeg je propustio nedeljni meč protiv Betisa.

Njegovo zdravstveno stanje biće praćeno u narednim satima, a eventualni nastup u finalu, ukoliko Real savlada Atletiko Madrid, zavisiće od toka oporavka, prenela je španska Marka.

Real Madrid putuje u Saudijsku Arabiju u danas, a polufinalni duel protiv gradskog rivala na programu je u četvrtak uveče.

