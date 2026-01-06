Slušaj vest

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je u 76. godini.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu, bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor, a poznato je i da je brat glumca Slobodana Bode Ninkovića.

Zajedno sa Asimom Sarvanom, Vojislavom Đukićem i Miomirom Đukićem osnovao je rok grupu "S vremena na vreme" 1972. godine.

U narednih sedam godina objavili su 10 singlova i tri LP albuma uz hitove: "Dixie band", "Karavan", "Sunčana strana ulice", "Moj svet".

Dobitnik je Sterijine nagrade 1995. godine za muziku u predstavi "Lukrecija iliti ždero" Jagoša Markovića.

Manje je poznato da je Ljuba bio deo ekipe koja je snimila himnu Partizana "Dok Partizan bitke bije".

Himna je premijerno izvedena za 30. rođendan crno-belih 4. oktobra 1975. godine, a uoči utakmice između Partizana i Čelika na stadionu JNA.

Tekst himne je napisao Slobodan Novaković, novinar i reditelj. Muziku i aranžman je uradio Kornelije Kovač, dok glas koji se čuje pripada Saši Aleksu.

Ljuba je bio jedan od pratećih vokazal, a među ostalima su tu Bora Đorđević iz Riblje čorbe, Gorica Popović, Asim Sarvan, Snežana Jandrić...

Interesantno je da je Ljuba, poput Bore Čorbe, poticao iz zvezdaške porodice.

Glumac i Ljubin brat Boda Ninković jednom je pričao o ovoj temi.

"Ono što jeste karakteristično jeste da sam ja počeo da navijam za Partizan u porodici u kojoj su svi navijali za Zvezdu. To je bio verovatno neki moj bunt, ne mogu da se setim zbog čega. Znam da su me zadirkivali, ali sam ja učvrstio svoju ljubav zbog toga", objasnio je Boda Ninković.

Glas Ljubomira Ninkovića čuje se i na još nekim numerama na albumu "Pesme Partizanovog juga", objavljenim 1985. godine.