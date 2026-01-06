Slušaj vest

Trener Njukasla Edi Hau rekao je danas da je veoma srećan u tom fudbalskom klubu i odbacio je mogućnost prelaska u Mančester junajted.

Samo su trener Mančester sitija Pep Gvardiola, trener Arsenala Mikel Arteta i trener Fulama Marko Silva duže na klupi jednog premijerligaša od Haua, koji je preuzeo Njukasl u novembru 2021. godine.

Upitan da li bi išta moglo da ga dovede u iskušenje da napusti Sent Džejms Park, Hau je odgovorio: "Ne. Ne u ovom trenutku".

"Najvažnija stvar za mene je sreća u ovoj ulozi, sreća na poslu i odnosi koje imam sa ljudima oko sebe. To nije bilo uvek konstantno dobro. Stvari mogu da se promene u svakom fudbalskom klubu, ali ovog trenutka sam veoma srećan", rekao je Hau, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Postojale su tenzije između Haua i sportskog direktora Pola Mičela, koji je prošlog leta napustio klub posle manje od godinu dana na funkciji.

Hau se brzo dobro uklopio sa Rosom Vilijamsom, koji je zamenio Mičela.

Hau je rekao da je zadovoljan u Njukaslu "sve dok može da se izrazi na najbolji način i bude najbolja verzija sebe".

Njukasl je deveti na tabeli Premijer lige, sa dva boda manje od petog mesta, plasirao se u polufinale Liga kupa i na putu je da se plasira u drugu fazu Lige šampiona.

Hau ima podršku većinskih vlasnika, konzorcijuma iz Saudijske Arabije i manjinskog vlasnika Džejima Rubena.

"Da bi bilo koji klub bio uspešan, mora postojati jedinstvo od vrha do kraja. Mora postojati dobar osećaj među svima. Imam neverovatan odnos sa upravom. To se nikada nije promenilo. Smatram se veoma srećnim što to imam, pošto postoji vrlo malo trenera koji imaju vremena da izgrade te odnose", rekao je trener crno-belih.

"Imati poverenje i verovati jedni drugima je zaista važno. Nadam se da će tako ostati veoma dugo", dodao je Hau.