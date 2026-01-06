Slušaj vest

Fudbaler Bornmuta Antoan Semenjo obaviće u četvrtak lekarske preglede uoči prelaska u Mančester siti.Očekuje se da će se dogovor formalizovati nakon što Bornmut u sredu uveče odigra utakmicu protiv Totenhema, preneo je danas Skaj.

Trener Bornmuta Andoni Iraola rekao je danas da će Semenjo igrati protiv Totenhema, ali da bi to mogla biti njegova poslednja utakmica za klub.

Skaj je preneo da će se to ostvariti jer je postignut usmeni dogovor da 25-godišnji fudbaler pređe u Mančestr siti za 65 miliona funti koliko vredi otkupna klauzula, koja ističe u petak.

Drugoligaški klub Bristol siti dobiće 20 odsto od transfera Semenja, pošto je tog fudbalera prodao Bornmutu u januaru 2023. godine za oko 10 miliona funti.

Mančester siti je jedini klub koji je kontaktirao Bornmut u vezi otkupne klauzule, iako su pred kraj prošle godine za Semenja bili zainteresovani Liverpul, Mančester junajted, Totenhem i Čelsi.

Skaj je preneo da će Siti zadržati Savinja i Omara Marmuša i u slučaju dolaska Semenja.