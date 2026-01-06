MAGIJA PREDRAGA MIJATOVIĆA: Prodao zaboravljenog igrača i doneo Partizanu 1.300.000 miliona evra
Fudbalski klub Partizan do 15. januara mora da isplati 1.600.000 kako bi mogao da angažuje pojačanja.
Račune kluba je blokirao Patrik Andrade, zbog dugovanja kluba prema njemu.
I to nije sve, tim iz Humske mora da isplati dugove zaposlenima, kako bi prošao UEFA monitoring.
U teškoj situaciji, sjajan potez je izveo potpredsednik kluba Predrag Mijatović.
Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaoa Grimalda uspeo da proda za 1.300.000 evra, i to Sparti iz Praga, prenosi maxbetsport.
Nije to jedini benefit crno-belih od ovog transfera. Mijatović je uspeo da ubedi Čehe i da crno-belima pripadne 15 odsto od narednog transfera.
Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ni jedan odsto svog talenta. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.