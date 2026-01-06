Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan do 15. januara mora da isplati 1.600.000 kako bi mogao da angažuje pojačanja.

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Račune kluba je blokirao Patrik Andrade, zbog dugovanja kluba prema njemu.

I to nije sve, tim iz Humske mora da isplati dugove zaposlenima, kako bi prošao UEFA monitoring.

U teškoj situaciji, sjajan potez je izveo potpredsednik kluba Predrag Mijatović.

Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaoa Grimalda uspeo da proda za 1.300.000 evra, i to Sparti iz Praga, prenosi maxbetsport.

Nije to jedini benefit crno-belih od ovog transfera. Mijatović je uspeo da ubedi Čehe i da crno-belima pripadne 15 odsto od narednog transfera.

Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ni jedan odsto svog talenta. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.

Ne propustiteFudbalAUUUU... PARTIZAN NUDI 5.000.000 EVRA ZA MILOŠEVIĆA! Neverovatna ponuda iz Humske upućena na adresu Štutgarta
Jovan Milošević
FudbalSRĐAN OVO NIJE ZASLUŽIO? Predrag Mijatović bljuje vatru po Blagojeviću, pale teške reči!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan
FudbalCRNO-BELI NOVOGODIŠNJI PAKETIĆ OD DEDA MRAZA! Nekadašnji kapiten se vraća u Partizan?
zvezdapartizan20221127979.jpg
FudbalTINJA "RAT" U PARTIZANU! Predrag Mijatović u novogodišnjoj noći šokirao javnost!
Fudbal"ZNAM KO IZ PARTIZANA DAJE LAŽNE INFORMACIJE!" Šokantne reči Predraga Mijatovića: Trener nije otpušten, nije prvi put da se to dešava...
Predrag Mijatović
FudbalOPET FRKA U PARTIZANU ZBOG LANETOVOG SINA: Predrag Mijatović doneo odluku koja se mnogima neće svideti
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan
Fudbal"PARTIZAN JE PRVI, MOŽDA SAM GA POTCENIO..." Mijatović otkrio šta bi uradio da radi u Zvezdi: Fali bek? Evro tri miliona!
FK PARTIZAN-PRESS_36.JPG
Fudbal"IMATE UGOVORE, GUBITE 6:0, A DUŠAN NIJE NI EVRO PRIMIO!" Mijatović zbog sina čuvenog Srbina žestoko udario na omladince Partizana
FK PARTIZAN-PRESS_29.JPG
FudbalMIJATOVIĆ ZAVRŠIO STRANCA ZA TRENERA PARTIZANA: Otkrio sve detalje
Predrag Mijatović

Grobari na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir