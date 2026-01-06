Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan do 15. januara mora da isplati 1.600.000 kako bi mogao da angažuje pojačanja.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Račune kluba je blokirao Patrik Andrade, zbog dugovanja kluba prema njemu.

I to nije sve, tim iz Humske mora da isplati dugove zaposlenima, kako bi prošao UEFA monitoring.

U teškoj situaciji, sjajan potez je izveo potpredsednik kluba Predrag Mijatović.

Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaoa Grimalda uspeo da proda za 1.300.000 evra, i to Sparti iz Praga, prenosi maxbetsport.

Nije to jedini benefit crno-belih od ovog transfera. Mijatović je uspeo da ubedi Čehe i da crno-belima pripadne 15 odsto od narednog transfera.

Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ni jedan odsto svog talenta. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.