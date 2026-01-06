Slušaj vest

Roma je povela u 14. minutu golom Evana Fergusona, a pobedu je obezbedio Artjom Dovbik u 71. minutu.

Posle 12. pobede Roma je četvrta na tabeli sa 36 bodova.

Leče je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle devetog poraza zauzima 16. mesto na tabeli sa 17 bodova.

Fudbaleri Koma pobedili su na gostujućem terenu Pizu 3:0.

Komo je poveo golom koji je postigao Maksimo Perone u 68. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Anastasijos Duvikas, koji je postigao golove u 76. minutu i trećem minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Fudbaler Pize Mbala Nzola promašio je jedanaesterac u 85. minutu.

Komo ima tri uzastopne pobede, ukupno devet u ligi i peti je na tabeli sa 33 boda.

Piza je poslednja sa 12 bodova.

