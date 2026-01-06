Fudbalska reprezentacija Alžira plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je u osmini finala u Rabatu posle produžetaka pobedila Kongo 1:0.
Fudbal
KUP AFRIČKIH NACIJA: Alžir posle produžetaka slavio nad Kongom i plasirao se u četvrtfinale
Slušaj vest
Pobedonosni gol postigao je Adil Bulbina u 119. minutu.
Alžir će u četvrtfinalu u subotu igrati protiv Nigerije u Marakešu.
Večeras je na programu poslednja utakmica osmine finala u kojoj branilac titule Obala Slonovače igra protiv Burkine Faso.
Pobednik tog duela igraće u četvrtfinalu protiv Egipta.
U četvrtfinalu igraju još Mali - Senegal i Kamerun - Maroko.
(Beta)
Reaguj
Komentariši