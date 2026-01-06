Slušaj vest

Pobedonosni gol postigao je Adil Bulbina u 119. minutu.

Alžir će u četvrtfinalu u subotu igrati protiv Nigerije u Marakešu.

Večeras je na programu poslednja utakmica osmine finala u kojoj branilac titule Obala Slonovače igra protiv Burkine Faso.

Pobednik tog duela igraće u četvrtfinalu protiv Egipta.

U četvrtfinalu igraju još Mali - Senegal i Kamerun - Maroko.

(Beta)

