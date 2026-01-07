Fudbaleri Obale Slonovače poslednji su četvrtfinalisti Kupa afričkih nacija, pošto su u osmini finala u Marakešu pobedili Burkinu Faso sa 3:0.
KUP AFRIČKIH NACIJA: Obala Slonovače u četvrtfinalu - jurišaju ka odbrani titule
Branilac titule je slavio golovima Amada Dijaloa u 20, Jana Diomandea u 32. i Bazumana Turea u 87. minutu.
Obala Slonovače će u četvrfinalu igrati protiv Egipta.
U četvrtfinalu igraju još Mali - Senegal, Kamerun - Maroko i Alžir - Nigerija.
(Beta)
