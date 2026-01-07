Slušaj vest

Branilac titule je slavio golovima Amada Dijaloa u 20, Jana Diomandea u 32. i Bazumana Turea u 87. minutu.

Obala Slonovače će u četvrfinalu igrati protiv Egipta.

U četvrtfinalu igraju još Mali - Senegal, Kamerun - Maroko i Alžir - Nigerija.

(Beta)

Ne propustiteFudbalKUP AFRIČKIH NACIJA: Alžir posle produžetaka slavio nad Kongom i plasirao se u četvrtfinale
Alžir - Kongo
FudbalSERIJA A: Roma sigurna protiv Lečea, Komo ubedljiv protiv Pize
Roma
FudbalMAGIJA PREDRAGA MIJATOVIĆA: Prodao zaboravljenog igrača i doneo Partizanu 1.300.000 evra
Predrag Mijatović
FudbalSTANKOVIĆ NAKON PRVE POVRATNIČKE POBEDE NA KLUPI ZVEZDE: Da bi bilo briljantno i lepo treba vremena, ali odnos je bitan...
6.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir