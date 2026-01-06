Slušaj vest

Juventus je poveo autogolom Tarika Muharemovića u 16. minutu, a prednost je udvostručio Fabio Mireti u 62. minutu.

Minut kasnije konačan rezultat postavio je Džonatan Dejvid.

Posle 10. pobede Juventus je četvrti na tabeli sa 36 bodova.

Sasuolo je nastavio niz bez pobede i posle osmog poraza zauzima 11. mesto na tabeli sa 23 boda.

U sledećem kolu Juventus će dočekati Kremoneze, a Sasuolo će na gostujućem terenu igrati protiv Rome.

Ranije danas Komo je na gostujućem terenu pobedio Pizu 3:0, a Roma je takođe kao gost pobedila Leče 2:0.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSERIJA A: Roma sigurna protiv Lečea, Komo ubedljiv protiv Pize
Roma
FudbalINTER PONOVO PRVI: Bolonja deklasirana u Milanu
Inter
FudbalTORINO RUTINSKI U GOSTIMA: Verona zakucana za dno
Torino
FudbalMOJZE KEN PRESUDIO KREMONEZEU: Fiorentina golom u nadoknadi do pobede
Mojze Ken

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir