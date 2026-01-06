Fudbaleri Juventusa pobedili su na gostujućem terenu Sasuolo 3:0, u utakmici 19. kola Serije A.
Fudbal
TROJKA JUVENTUSA U REĐO EMILIJI: Sasuolo pretrpeo poraz na domaćem terenu
Slušaj vest
Juventus je poveo autogolom Tarika Muharemovića u 16. minutu, a prednost je udvostručio Fabio Mireti u 62. minutu.
Minut kasnije konačan rezultat postavio je Džonatan Dejvid.
Posle 10. pobede Juventus je četvrti na tabeli sa 36 bodova.
Sasuolo je nastavio niz bez pobede i posle osmog poraza zauzima 11. mesto na tabeli sa 23 boda.
U sledećem kolu Juventus će dočekati Kremoneze, a Sasuolo će na gostujućem terenu igrati protiv Rome.
Ranije danas Komo je na gostujućem terenu pobedio Pizu 3:0, a Roma je takođe kao gost pobedila Leče 2:0.
(Beta)
Reaguj
Komentariši