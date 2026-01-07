Slušaj vest

Fudbalski klub Borac 1926 iz Čačka ući će u nastavak sezone znatno pojačan.

Novi šef stručnog štaba je Nemanja Krtolica, trener sa značajnim međunarodnim i domaćim iskustvom.

Krtolica je u dosadašnjoj karijeri obavljao funkciju trenera Vojvodine, bio prvi pomoćnik Sava Miloševića tokom angažmana u Iranu, a u poslednjih šest meseci uspešno je predvodio Dinamo iz Vranja, gde je beležio odlične rezultate.

Prvi pomoćnik u stručnom štabu biće Raša Babić, koji iza sebe ima iskustvo rada u stručnom štabu Omladinske reprezentacije Srbije.

No, to nisu jedine promene. Igrački kadar je za sada pojačan sa dvojicom fudbalera.

Borac 1926 Foto: FK Borac 1926

Dres Čačana zadužio je Lazar Majstorović, koji stiže iz Vršca, a može da igra štopera ili zadnjeg veznog.

Majstorović je nekadašnji omladinac Čukaričkog i Crvene zvezde, gde je nosio i kapitensku traku u mlađim selekcijama. Nastupao je za Grafičar, Metalac i Polet iz Ljubića.

Novo lice je i Milan Kolarević. Levo krilo stiže u Čačak posle karijere u Sinđeliću iz Beograda, Voždovcu i Vojvodini.

Nakon 22 utakmice, Borac je na pretposlednjem mestu Prve lige Srbije sa 19 bodova, dva više od Ušća, koje se nalazi na poslednjoj poziciji, pa je jasan cilj da se na proleće izbori opstanak.