Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su večeras u Londonu domaći Vest Hem 2:1, u utakmici 21. kola Premijer lige.

Vest Hem je poveo autogolom koji je u 13. minutu postigao Muriljo, a izjednačio je Nikolas Dominges u 55. minutu.

Pobedu Forestu doneo je Morgan Gibs-Vajt u 89. minutu iz jedanaesterca.

Notingem Forest je prekinuo niz od četiri poraza u ligi i posle šeste pobede zauzima 17. mesto na tabeli sa 21 bodom.

Vest Hem je na 18. mestu, prvom u zoni ispadanja, sa 14 bodova, posle 13. poraza. Londonska ekipa je bez pobede u poslednjih 10 utakmica.

Pretposlednji Barnli ima 12 bodova, a poslednji Vulverhempton šest, od kojih je četiri osvojio u poslednje dve utakmice.

U sledećem kolu Forest će dočekati lidera prvenstva Arsenal, a Vest Hem će u londonskom derbiju igrati protiv Totenhema.