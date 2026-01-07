Slušaj vest

Fudbaler Santosa Nejmar produžio je danas ugovor sa klubom do kraja godine, u pokušaju da se izbori za mesto u reprezentaciji Brazila za Svetsko prvenstvo ovog leta.

"Santos je moje mesto, kod kuće sam", rekao je Nejmar, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Nejmar se prošlog januara vratio u Santos kome je pomogao da izbegne ispadanje iz brazilske lige, tako što je postigao pet golova u poslednjih pet utakmica.

1/11 Vidi galeriju Nejmar Foto: Printskrin/Instagram

On je zatim podvrgnut operaciji levog kolena, kako bi sanirao oštećeni meniskus jer želi poziv selektora Brazila Karla Ančelotija.

Bivši fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena želi da se vrati u reprezentaciju, za koju zbog povreda nije igrao od 2023. godine.

On se obratio navijačima.

"Sa vama želim da ostvarim snove koji i dalje nedostaju", dodao je on.

Ančeloti je u oktobru rekao da Nejmar, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Brazila sa 79 golova, mora da bude potpuno spreman da bi zaradio poziv.

Nejmar je odigrao 128 utakmica za Brazil, a više od njega za državni tim nastupio je samo Kafu - 142.

Nejmar je pazuirao gotovo godinu dana nakon što je u oktobru 2023. godine pokidao prednje ukrštene ligamente kolena.

On je prošle godine trebalo da se vrati u reprezentaciju posle pauze od 17 meseci, ali je morao da odustane zbog povrede mišića.

Svetsko prvenstvo igraće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Brazil je u Grupi C sa Škotskom, Marokom i Haitijem.