Golman fudbalskog kluba Barselona Mark-Andre ter Štegen propustiće zbog povrede završni turnir Superkupa Španije, koji se igra u Džedi, saopštio je katalonski klub.

Ter Štegen se povredio u utorak na treningu, a kako se navodi u saopštenju nemački golman će se vratiti u Barselonu kako bi obavio detaljne medicinske preglede.

Trener Barselone Hansi Flik odlučio je da umesto Ter Štegena pozove Dijega Kočena, koji će se priključiti katalonskom klubu u Saudijskoj Arabiji.

Fudbaleri Barselone igraće večeras od 20 časova u Džedi protiv Atletik Bilbaa u polufinalu Superkupa Španije.

U drugom polufinalu sutra će igrati Real Madrid i Atletiko Madrid.