Biser Vojvodine, Vuk Boškan (19), na početku 2026. godine potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa “starom damom”.

Posle sjajne polusezone u Kabelu krunisane sa devet golova, Boškana sada čeka veliki iskorak u karijeri – borba za mesto u seniorskom timu Voše.

Kakav je bio osećaj u trenutku kada si potpisivao profesionalni ugovor sa Vojvodinom?

– Kada sam potpisivao ugovor, razmišljao sam o tome kako je ovo novi početak i novo dokazivanje za mene. Svestan sam da ću morati ponovo da pokažem da je sve ovo zasluženo, a upravo to je u meni probudilo poseban osećaj uzbuđenja i dodatne motivacije – počeo je priču Vuk Boškan.

Ovo je naravno veliki i važan korak u karijeri, a šta vidiš kao sledeći cilj?

– Sledeći korak za mene je jasan – da dobrom igrom, zalaganjem i radom svakom treningu zaslužim priliku da zaigram za prvi tim Vojvodine.

Koliko ti znači to što klub pokazuje veru u tebe i želi te što pre u seniorskoj konkurenciji?

– Vojvodinina šansa i vera u mene mi zaista mnogo znače. To mi je ogroman motiv da nastavim da napredujem i da se trudim još više, jer znam da klub prati moj rad i razvoj. Orijentacija kluba ka sopstvenoj školi i forsiranju mladih igrača je sjajan put i verujem da će on Vojvodini doneti mnogo uspeha, za početak na terenu, a kasnije i prilikom transfera.

Iza tebe je važan period u Kabelu, gde si imao zapažen učinak. Koliko ti je to iskustvo pomoglo?

– Period u Kabelu je, po mom mišljenju, nešto najbolje što je moglo da se desi za moju karijeru. Imao sam sjajan uvod u seniorski fudbal, prvo u trećoj ligi, a potom i u prvoj. Mislim da je to bio idealan međukorak ka prvom timu Vojvodine.

Postoji li fudbaler na koga se posebno ugledaš?

– Trenutno igrač kojeg najviše pratim je Hari Kejn. Trudim se da od njega uvek nešto naučim. Kada gledam Vojvodinu, uvek su mi Vukanović i Meri u centru pažnje.

Veruješ li da tvoja generacija iz omladinske škole može da napravi ozbiljan iskorak u prvom timu Voše?

– Utisak mi je da sam jedan od mnogih igrača iz omladinske škole koji su na pragu prvog tima. Verujem da možemo da pomognemo Vojvodini i da učestvujemo u nekim budućim pobedama i trofejima ovog velikog kluba. Korak po korak, prvo maksimalan rad na treninzima, a to će se onda sigurno videti i na utakmicama – zaključio je Vuk Boškan.