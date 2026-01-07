Slušaj vest

Reprezentativac Nemačke i as Borusije iz Dortmunda Karim Adejemi uskoro će promeniti sredinu, jer je njegova draga tako odlučila.

Naime, Adejemi je zatražio transfer, pošto njegova izabranica, popularna albanska pevačica Loredana Zefi, želi da živi u nekom većem evropskom gradu.

Adejemi je zbog Albanke "zaratio" sa svima u klubu i već je kažnjen na početku zimske pauze. Navodno, prostorije kluba napustio je bez pozdrava i zatražio transfer.

Adejemi je zbog Loredane smenio svog menadžera i angažovao novog, a momentalno je prekinuo i pregovore o novom ugovoru sa Dortmundom.

Spekuliše se da su za njega trenutno ozbiljno zainteresovani Barselona i Mančester Junajted.

Ostaje da vidimo kako će nemački klub reagovati na novonastalu situaciju. Ugovor mu ističe narednog leta, pa Milioneri još uvek imaju šanse da profitiraju. Njegova tržišna vrednost trenutno je oko 60 miliona evra, međutim, pitanje je da li je neko spreman da izdvoji toliki novac kada se zna da je trenutno u ratu sa svojim klubom i da bi mu u Dortmundu rado videli leđa.

Dvoglavi orao i UČK spomenik

Adejemi je privukao pažnju javnosti u Srbiji kada je krajem maja ove godine sa suprugom Loredanom Zefi boravio na Kosovu i Metohiji.

Loredana je rođena u Lucernu, ali njena porodica Ferizaj je poreklom iz Uroševca, pa je kontroverzna reperka albanskog porekla sa suprugom rešila da poseti Kosovo.

Na društvenim mrežama tada je osvanula fotografija na kojoj nemački reprezentativac pokazuje dvoglavog orla i pozira ispred spomenika terorističke "UČK" organizacije.

Zanimljivo, Adejemi je zbog žene i ranije imao problema u karijeri. Par se venčao 2024. godine, a zajedno su od početka 2023. Kada su počeli da se zabavljaju fudbaler je upao u ozbiljnu krizu forme, a nemački Bild kao krivca za loše igre označio je njegovu devojku Loredanu.

Zbog nedovoljnog zalaganja pretila mu je i suspenzija. Mediji su tvrdili da je reperka kriva što fudbaler nije glavom na terenu.

Pre godinu dana policija je prilikom pretresa kod fudbalera i njegove partnerke pronašla elektrošoker i bokser, a prema nemačkom zakonu o oružju, nabavka, posedovanje i nošenje takvog oružja predstavlja ozbiljno krivčno delo.

Iako se incident dogodio prošle godine, nedavno je ponovo dospeo u žižu javnosti jer je nakon višemesečnog procesa stigla i presuda.

Dobio je paprenu novčanu kaznu! Adejemi će ostati bez 450.000 evra koje će morati da isplati u 60 rata po 7.500 evra.