Ibrahim Zubairu će do kraja sezone igrati na pozajmici u Čorumu, članu turske druge lige.

Dogovorena je šestomesečna pozajmica, za koju će turski klub platiti 200.000 evra.

U ugovor je uključen i obavezan otkup po završetku sezone. Čolum će morati da otkupi Zubairua Ibrahima za 2,3 miliona evra, pod uslovom da krilni fudbaler odigra najmanje 50 odsto utakmica i da klub izbori plasman u prvu ligu Turske.

To nije nerealno, jer su oni trenutno 6. sa 32 boda. Pozicija koja vodi u elitu je udalje samo pet bodova, a već su na mestu koje garantuje baraž.

Ibrahim Zubairu

Dakle, crno-belima se potencijalno smeši 2,5 miliona evra. A, to je više nego ozbiljna suma uzimajući u obzir šta su novi rukovodioci zatekli u Partizanu.

Transfer je realizovan uz posredovanje Predraga Mijatovića i predstavlja novi sjajan posao direktora Partizana zaduženog za sportska pitanja.