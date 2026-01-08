Slušaj vest

Fudbalski klub Strazbur imenovao je danas Garija O'Nila za novog trenera.

O'Nil je na klupi zamenio Lijama Roseniora, koji je u utorak preuzeo Čelsi.

Engleski 42-godišnji trener rekao je da je ponosan što je došao u klub koji ima kvalitetnu ekipu i jasne, ambiciozne ciljeve u ovoj sezoni, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Klub ima jedinstvenu istoriju, izvanrednu strast, otpornost i naravno verne navijače koji žele da vide da ekipa igra atraktivan fudbal i da je uspešna. Moj prioritet je da naporno radim sa ekipom i da dam sve od sebe za uspeh kuba", naveo je O'Nil.

Strazbur je trenutno sedmi u francuskoj ligi.

Udeo u vlasništvu Strazbura ima Ted Boli, čiji je konzorcijum vlasnik Čelsija.

O'Nil je do sada trenirao Bornmut i Vulverhempton, odakle je otpušten u decembru 2024. godine zbog loših rezultata.