Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi u utorak je potvrdio imenovanje Lijama Roseniora za novog trenera, sa kojim je potpisao šestogodišnji ugovor, nakon što je 41-godišnji stručnjak napustio francuski Strazbur.

Novi trener Čelsija - Lijam Rosenior Foto: ROMEO BOETZLE / AFP / Profimedia, DIMOU ALEXANDRE / imago sportfotodienst / Profimedia

Rosenior je dobio brojne pohvale za rad u Strazburu, koji je deo iste vlasničke grupe kao i Čelsi, a koji je prošle sezone pod njegovim vođstvom zauzeo sedmo mesto u Ligi 1.

Mladi stručnjak tek treba da debituje na klupi "Plavaca", ali je i pre prve utakmice upisao tri boda.

No, na njegovu žalost ne na terenu, već u vozačkoj dozvoli.

Lijama je minulog leta uhvatio radar kada je zoni gde je ograničenje bilo 30 km/h vozio 36. On je tada živeo na relaciji Engleska - Francuska, pa su česta putovanja na dužim relacijama uslovila i da ponekad prekrši ograničenje.

Rosenior je osuđen zbog prebrze vožnje i kažnjen je sa tri kaznena boda u vozačkoj dozvoli.

Pored toga, olakšan je i za 1.200 evra za kaznu i sudske troškove.

Ne propustiteFudbalSADA I ZVANIČNO - ČELSI IMA NOVOG TRENERA! Mladi stručnjak potpisao šestogodišnji ugovor!
Lijam Rosenior
FudbalGOTOVO JE - ČELSI DOBIJA NOVOG TRENERA! Mladi stručnjak potvrdio dolazak na klupu Plavaca!
Lijam Rosenior
FudbalKAKAV ŠOK ZA MANČESTER SITI: Čelsi u nadoknadi osvojio veliki bod i udaljio Gvardiolin tim od titule
profimedia-1063308468.jpg
FudbalPEDRO NETO: Igrači Čelsija su bili uznemireni zbog odlaska trenera Mareske
profimedia-0965251234.jpg

Tuča Notingem Forest - Čelsi  Izvor: Arena Sport 1