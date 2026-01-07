Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi u utorak je potvrdio imenovanje Lijama Roseniora za novog trenera, sa kojim je potpisao šestogodišnji ugovor, nakon što je 41-godišnji stručnjak napustio francuski Strazbur.

Rosenior je dobio brojne pohvale za rad u Strazburu, koji je deo iste vlasničke grupe kao i Čelsi, a koji je prošle sezone pod njegovim vođstvom zauzeo sedmo mesto u Ligi 1.

Mladi stručnjak tek treba da debituje na klupi "Plavaca", ali je i pre prve utakmice upisao tri boda.

No, na njegovu žalost ne na terenu, već u vozačkoj dozvoli.

Lijama je minulog leta uhvatio radar kada je zoni gde je ograničenje bilo 30 km/h vozio 36. On je tada živeo na relaciji Engleska - Francuska, pa su česta putovanja na dužim relacijama uslovila i da ponekad prekrši ograničenje.

Rosenior je osuđen zbog prebrze vožnje i kažnjen je sa tri kaznena boda u vozačkoj dozvoli.

Pored toga, olakšan je i za 1.200 evra za kaznu i sudske troškove.