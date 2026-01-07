Slušaj vest

Fudbaleri Nigerije trebalo bi u subotu da odigraju četvrtfinalnu utakmicu Afričkog kupa nacija protiv Alžira, međutim, u ovom trenutku "Super Orlovi" ne žele da putuju u Rabat.

Alžir - Burkina faso Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Razlog je bizaran. Fudbaleri Nigerije nezadovoljni su jer im nisu isplaćeni bonusi koji su obećani od strane Fudbalskog saveza Nigerije zbog tri pobede u grupnoj fazi turnira.

Oni su odbili da krenu za glavni grad Maroka, pa Fudbalski savez Nigerije ima sve manje vremena da reši ovu situaciju, Ukoliko ne isplate bonuse, što je bio slučaj ranijih godina, fudbaleri Nigerije su vrlo ozbiljni kada je reč o ovom ultimatumu.

Nije ovo prva ovakva situacija u Africi. U problemu je bila i reprezentacija Kameruna pred polazak na prvenstvo zbog razdora u savezu i zemlji između Samuela Etoa, predsednika saveza i Ministarstva sporta.