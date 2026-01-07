Slušaj vest

Fudbaleri Nigerije trebalo bi u subotu da odigraju četvrtfinalnu utakmicu Afričkog kupa nacija protiv Alžira, međutim, u ovom trenutku "Super Orlovi" ne žele da putuju u Rabat.

profimedia-1062048602.jpg
Alžir - Burkina faso Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Razlog je bizaran. Fudbaleri Nigerije nezadovoljni su jer im nisu isplaćeni bonusi koji su obećani od strane Fudbalskog saveza Nigerije zbog  tri pobede u grupnoj fazi turnira.

Oni su odbili da krenu za glavni grad Maroka, pa Fudbalski savez Nigerije ima sve manje vremena da reši ovu situaciju, Ukoliko ne isplate bonuse, što je bio slučaj ranijih godina, fudbaleri Nigerije su vrlo ozbiljni kada je reč o ovom ultimatumu.

Nije ovo prva ovakva situacija u Africi. U problemu je bila i reprezentacija Kameruna pred polazak na prvenstvo zbog razdora u savezu i zemlji između Samuela Etoa, predsednika saveza i Ministarstva sporta.

Ne propustiteFudbalPOKER MOĆNIH SUPER ORLOVA: Fudbaleri Nigerije u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija
profimedia-1063578609.jpg
FudbalGARANTUJEMO DA OVO NIKADA RANIJE NISTE VIDELI! Selektor zamenio golmana, a onda je rezervni dobio crveni karton! Pogledajte šta se posle desilo
Golman Ugande
Ostali sportoviJEDAN OD NAJSMRTONOSNIJIH PUTEVA! Novi detalji o stravičnoj nesreći: Otkriveno zašto je vozač izgubio kontrolu u automobilu u kom je bio Džošua!
Entoni Džošua
Ostali sportoviDŽOŠUA U TEŽEM STANJU NEGO ŠTO SE MISLILO! Otkriven i identitet poginulih - bili su veliki prijatelji slavnog boksera!
Screenshot 2025-12-29 160243.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir