Legendarni argentinski fudbaler Lionel Mesi rekao je da bi po završetku karijere radije bio vlasnik kluba nego trener.

"Ne vidim sebe kao trenera. Volim menadžment, ali ako moram da se odlučim za nešto od tri opcije, voleo bih da budem vlasnik. Voleo bih da imam svoj klub, da mogu da ga razvijam, da krenem od početka i da pružim deci, ljudima, priliku da rastu i napravim ga značajnim klubom. Ako bih morao da biram, to bi mi najviše odgovaralo", rekao je Mesi u intervjuu za argentinsku Luzu TV, koji je snimljen u decembru, a emitovan danas.

Mesi (38), koji nastupa za Inter iz Majamija, potpisao je u oktobru novi trogodišnji ugovor.

Bivši napadač Barselone i Pari Sen Žermena predvodio je Argentinu do titule na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, a već je deo vlasničke strukture urugvajskog četvrtoligaša Deportivo LSM-a, zajedno sa saigračem Luisom Suaresom.

"Deportivo LSM je porodični san koji je započet 2018. godine. Mnogo smo napredovali sa više od 3.000 članova. Želim da pružim prilike i alate za razvoj tinejdžerima i deci u urugvajskom fudbalu, mestu koje volim i gde sam odrastao kao dete", istakao je on.

Mesi, koji je osam puta osvajao Zlatnu loptu, u svom ugovoru sa Interom iz Majamija ima i budući manjinski udeo u klubu.

Ove sezone Mesi je osvojio MLS Zlatnu kopačku, postigavši 29 golova, uz 19 asistencija.