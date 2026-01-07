Slušaj vest

Fudbaleri Napolija i Verone odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 19. kola italijanske Serije A.

Gosti iz Verone su oba gola postigli u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Martin Frese u 16. i Gift Orban u 27. minutu sa penala.

Napoli je zaostatak smanjio u 54. minutu golom Skota Mektomineja, a priliku za izjednačenje domaći tim je imao u 72. minutu, kada je loptu u mrežu poslao Rasmus Hojlund, ali je prethodno igrao rukom.

Domaća ekipa je u nastavku ipak stigla do boda, nakon što je pogodak u 82. minutu postigao Đovani di Lorenco.

Za Napoli je ceo meč branio srpski golman Vanja Milinković-Savić.

Napoli na trećoj poziciji Serije A ima 38 bodova, dok je Verona u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 13 bodova.

U sledećem kolu Napoli gostuje Interu u Milanu, a Verona dočekuje Lacio.

Atalanta je na gostovanju savladala Bolonju sa 2:0.

Oba gola za goste postigao je crnogorski fudbaler Nikola Krstović u 37. i 60. minutu.

Srpski fudbaler Lazar Samardžić je za Atalantu igrao od 77. minuta.

Atalanta na sedmom mestu Serije A ima 28 bodova, a Bolonja na osmom mestu ima dva boda manje.