Fudbaler Barselone Lamin Jamal je najskuplji igrač na svetu, prema Međunarodnom centru za sportske studije (CIES).

Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Njegova tržišna vrednost iznosi 343,1 milion evra.

Drugo mesto na listi 100 najskupljih fudbalera sveta zauzima napadač Mančester sitija Norvežanin Erling Haland čija je vrednost 255,1 milion evra.

Treći je fudbaler Reala Kilijan Mbape vredan 201,3 miliona evra. Top pet popunjavaju na četvrtom mestu takođe iz Reala Džud Belingem (153,1 milion evra), i na petom mestu fudbaler Bajerna Majkl Olise (136,9 miliona evra).

Na listi 100 najskupljih fudbalera sveta, prema proceni CIES-a, nema reprezentativaca Srbije.

Kurir sport / Sportske. net

