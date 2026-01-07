Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija remizirali su na domaćem terenu sa ekipom Brajtona rezultatom 1:1 (1:0).

Domaći tim je poveo golom Erlinga Halanda iz penala u 41. minutu, dok je bod gostima doneo Kaoru Mitoma golom u 60. minutu.

Ovom rezultatu se najviše svakako raduju u Arsenalu. Posle trećeg vezanog remija, tim Pepa Gvardiole ima 43 boda, pet bodova manje, uz utakmicu više u odnosu na lidera iz Londona.

Arsenal u četvrtak dočekuje Liverpul u derbiju 21. kola, pa će u slučaju pobede otići na osam bodova prednosti.

