Posle trećeg vezanog remija, tim Pepa Gvardiole ima 43 boda, pet bodova manje, uz utakmicu više u odnosu na lidera
MANČESTER SITI DIŽE RUKE OD TITULE: Treći vezani remi Građana! Tim Pepa Gvardiole ponovo ispustio vođstvo
Fudbaleri Mančester sitija remizirali su na domaćem terenu sa ekipom Brajtona rezultatom 1:1 (1:0).
Domaći tim je poveo golom Erlinga Halanda iz penala u 41. minutu, dok je bod gostima doneo Kaoru Mitoma golom u 60. minutu.
Ovom rezultatu se najviše svakako raduju u Arsenalu. Posle trećeg vezanog remija, tim Pepa Gvardiole ima 43 boda, pet bodova manje, uz utakmicu više u odnosu na lidera iz Londona.
Arsenal u četvrtak dočekuje Liverpul u derbiju 21. kola, pa će u slučaju pobede otići na osam bodova prednosti.
