Barselona, koja brani titulu u Superkupu Španije, će u finalu igrati protiv pobednika duela između Real Madrida i Atletiko Madrida
PUKLA PETARDA: Barselona demolirala Atletik Bilbao za finale Superkupa
Fudbaleri Barselone plasirali su se u finale Superkupa Španije, pošto su večeras u polufinalu u Džedi pobedili Atletik Bilbao 5:0.
Barselona novi stadion Foto: Alberto Estevez/EFE
Golove za Barselonu postigli su Feran Tores u 22. minutu, Fermin Lopes u 30. minutu, Runi Bardagži u 34. minutu i Rafinja u 38. i 52. minutu.
