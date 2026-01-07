Slušaj vest

Fudbaleri Barselone plasirali su se u finale Superkupa Španije, pošto su večeras u polufinalu u Džedi pobedili Atletik Bilbao 5:0.

Barselona novi stadion Foto: Alberto Estevez/EFE

 Golove za Barselonu postigli su Feran Tores u 22. minutu, Fermin Lopes u 30. minutu, Runi Bardagži u 34. minutu i Rafinja u 38. i 52. minutu.

Barselona, koja brani titulu u Superkupu Španije, će u finalu igrati protiv pobednika duela između Real Madrida i Atletiko Madrida.

Ne propustiteFudbalDETE SA DRUGE PLANETE VREDI BASNOSLOVNO BOGATSTVO: Lamin Jamal za skoro 100 miliona evra skuplji od strašnog Halanda! Mbape je za njega "jeftin"...
Lamin Jamal
FudbalBARSA KREĆE U POHOD NA NOVI TROFEJ: Spektakl u Džedi
FK Barselona
FudbalKAKO JE REAL NAPRAVIO VELIKI KIKS?! "Kraljevskom" klubu preporučili brutalno pojačanja, a oni rekli - NIJE DOBAR ZA NAS!
Lamin Jamal i Pedri
FudbalHANSI FLIK KREĆE PO SVOG VOJNIKA: Barselona dobija neočekivano pojačanje?!
ZVEZDA-BARCELONA_89.JPG

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir