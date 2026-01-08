Slušaj vest

Srpski fudbaler Nemanja Nikolić imao je veoma kratku i burnu epizodu na Tajlandu. Iako je tokom leta iz Partizana potpisao za Buriram junajted, njegova avantura u azijskom klubu trajala je svega dva i po meseca, bez ijednog zvaničnog nastupa.

Tajlandski velikan tek je sada odlučio da se javno oprosti od napadača. Buriram junajted je putem društvenih mreža objavio fotografije nekoliko fudbalera koji više nisu deo kluba, a među njima se našao i Nikolić.

Uz njegovu sliku stajala je poruka: „Jednom plav, uvek plav. Srećno“, dok je u opisu objave klub istakao zahvalnost na profesionalizmu i poželeo mu mnogo uspeha u nastavku karijere.

1/7 Vidi galeriju Nemanja Nikolić Foto: @starsport, Starsport

Međutim, ono što je usledilo izazvalo je veliku pažnju javnosti. Nikolić je u komentarima ispod objave reagovao krajnje neočekivano i vrlo oštro, ostavivši poruku na srpskom jeziku kojom je uvredio bivši klub, jasno stavivši do znanja da nije zadovoljan boravkom u Buriramu.

- Po*ušite mi ku*ac - napisao je Nikolić i izazvao lavinu od strane "grobara" koji su takođe počeli da vređaju klub za Tajlanda.