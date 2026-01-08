Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine danas počinju pripreme za prolećni deo sezone 2025/26.

Šef stručnog štaba Miroslav Tanjga najpre će obaviti prozivku u devet časova, nakon čega sledi sastanak i potom i prvi trening od 10 časova.

Ekspedicija „stare dame“ glavni deo priprema odradiće i Antaliji, gde će odigrati pet kontrolnih mečeva.

Nakon dvonedeljnog boravka u Turskoj, sledi povratak u Novi Sad, a potom i nastavak sezone 31. januara kada Vojvodina gostuje TSC-u.

Raspored utakmica u Antaliji:

14. januar: Vojvodina – Maribor (Slovenija)
17. januar: Vojvodina – Levski (Bugarska)
20. januar: Vojvodina – Zlin (Češka)
23. januar: Vojvodina – Rakov (Poljska)
23. januar: Vojvodina – Korona (Poljska)

