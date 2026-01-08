Slušaj vest

Petar Ratkov je za 13.000.000 evra prešao iz Salcburga u Lacio posle odlične polusezone u kojoj je u svim takmičenjima dao 12 golova za austrijski tim.

Međutim, trener Lacijala ne zna ko je Ratkov?! Verovatno je sve povezano sa njegovim nezadovljstvom zbog prodaja najboljih igrača...

"Što se transfera tiče, morate prvo da razgovarate sa direktorom Fabijanijem. Mislio sam da je Genduzi jedan od onih igrača na kojima možemo da izgradimo temelje za budućnost. Mi smo klub gde, ako stignu određene ponude za igrača, postaje teško", kazao je Sari, a potom je praktično otkrio da nije učestvovao u dovođenju Petra Ratkova.

"Ne poznajem Ratkova, tako da ne znam šta da kažem. Upoznaću ga i iskoristiću njegove kvalitete i snage. Klub ga je upoznao bolje nego ja".

1/6 Vidi galeriju Petar Ratkov Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Printskrin/Instagram, Printskrin/jutjub

Bilo je evidentno njegovo nezadovoljstvo iz svake rečenice.

- Na početku sezone sam rekao da ću ostati po svaku cenu uprkos situaciji. Desilo se čak i više stvari nego što sam očekivao i jedino mi je žao zbog navijača Lacija kojima sam dao reč. Prelazni rok još nije završen, klub može da uradi mnogo stvari - jasan je Sari.